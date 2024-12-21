خطر دواعش الهول وصواريخ اليمن في تل أبيب.. أبز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- يحذر من خطورة هروب دواعش من سجون معسكر الهول، وزعيم التنظيم يُقتل بضربة في دير الزور- الوفد الامريكي يدعو لتمثيل كافة مكونات السوري بالعملية السياسية، والإدارة الجديدة تحضر لحوار- قتلى وعشرات المصابين بحادث دهس متبضعين في لعيد الميلاد في المانيا.. والمنفذ طبيب- قصف صاروخي للحوثيين يستهدف قلب تل ابيب، وجيش الاحتلال يقر بفشل دفاعاته باعتراض الصاروخ