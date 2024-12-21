قانون الانتخابات: دولة القانون تحدد 3 اسباب للتعديل.. وكتل تحذر من دوافع سياسية

في اروقة الكتل السياسية يتحرك لتعديل قانون البرلمانية، حيث تتبنى ثلاثة اسباب للتعديل ابرزها عدم استغلال المال والسلطة في كسب الناخبين.ويصف نواب عن كتل اخرى التحركات الاخيرة لتعديل بالسياسية لتحقيق مصالح خاصة.