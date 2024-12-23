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الضغط المرتفع في العيادة: اكتشف أسرار متلازمة "المعطف الأبيض"
خاص السومرية
2024-12-23 | 04:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
391 مشاهدة
متلازمة "
المعطف
الأبيض" هي حالة طبية شائعة تتميز بارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت عند قياسه في بيئة طبية، مثل عيادة الطبيب أو المستشفى. على الرغم من أنّ ضغط الدم يكون طبيعيًّا في معظم الأوقات، إلا أنّه يرتفع بشكل ملحوظ عند ارتداء
المعطف
الأبيض أو وجود المريض في بيئة طبية. فما أسباب هذه الظاهرة؟ وما علاجها؟
الجواب في هذا المقال مع
الدكتورة
فرح
الخياط
من
برنامج
"بيوتيك" الّذي يُعرض عبر "السومرية".
بحسب
الدكتورة
فرح الخياط، إنّ متلازمة "المعطف الأبيض" هي حالة شائعة تُصيب 15 إلى 30 بالمئة من المرضى، لا تستدعي القلق عادة، ولكن من المهم تشخيصها بشكل صحيح لتجنب المضاعفات. من خلال اتباع نمط حياة صحي وتقنيات الاسترخاء، يمكن للمريض
إدارة
هذه الحالة والمحافظة على ضغط دم صحي.
أسباب متلازمة "المعطف الأبيض"
•
القلق والتوتر:
يعتبر القلق والتوتر من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم في هذه الحالة. فوجود المريض في بيئة غير مألوفة، وتوقعه لنتائج الفحوصات، قد يؤدي إلى ارتفاع في مستوى هرمونات التوتر، مما يرفع ضغط الدم.
•
الخوف من الإبر:
يُعتبر الخوف من الإبر أو إجراءات طبية أخرى عاملًا مساهمًا في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.
•
تداعيات الزيارة الطبية:
قد يرتبط ارتفاع ضغط الدم بتداعيات الزيارة الطبية، مثل الانتظار الطويل، أو الحديث عن أمور صحية تثير القلق.
لمشاهدة حلقة "بيوتيك" كاملة،
انقر هنا.
أعراض متلازمة "المعطف الأبيض"
عادة لا توجد أعراض واضحة مصاحبة لمتلازمة "المعطف الأبيض"، حيث يرتفع ضغط الدم بشكل مؤقت ولا يسبب أي مشاكل صحية أخرى.
في بعض الحالات، قد يشعر الشخص ببعض الأعراض الخفيفة مثل الدوخة أو الصداع، ولكن هذه الأعراض تختفي عادة بمجرد خروج المريض من العيادة.
تشخيص متلازمة "المعطف الأبيض"
يتم تشخيص متلازمة "المعطف الأبيض" من خلال مقارنة قراءات ضغط الدم في العيادة وقراءات ضغط الدم التي يتم قياسها في المنزل بواسطة جهاز قياس ضغط الدم الذاتي. إذا كانت قراءات ضغط الدم في العيادة أعلى بكثير من قراءات ضغط الدم في المنزل، فإنّ ذلك يشير إلى وجود متلازمة "المعطف الأبيض".
علاج متلازمة "المعطف الأبيض"
•
الاسترخاء وتقنيات
إدارة
الإجهاد:
يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا في تخفيف التوتر والقلق، وبالتالي المساهمة في خفض ضغط الدم.
•
التنفس العميق:
يمكن أن يساعد التنفس العميق والمنتظم في تهدئة الجسم وتقليل ضغط الدم.
•
ممارسة الرياضة بانتظام:
تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على خفض ضغط الدم وتحسين الصحة العامة.
•
تجنب الكافيين والنيكوتين:
يمكن أن يساهم الكافيين والنيكوتين في زيادة ضغط الدم، لذا ينصح بتجنبهما.
•
الأدوية:
في بعض الحالات الشديدة، قد يصف الطبيب أدوية خافضة للضغط، ولكن هذا عادة ما يكون ضروريًّا فقط في الحالات التي يكون فيها ارتفاع ضغط الدم مصحوبًا بأعراض أخرى أو يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
شاهدوا جميع حلقات "بيوتيك" على
موقع
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