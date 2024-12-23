نشرة السومرية.. العراق يتحرك لتعزيز قدراته التسليحية وجدل تأجيل الانتخابات يثار مجددا

# يدعو لتنسيق لدعم السوري.. ويتحرك نحو تعزيز قدراته التسليحية# وفود دبلوماسية عربية تتهافت على دمشق.. والشرع يوجه دعوة الى قطر لزيارة# جدل تأجيل يثار مجددا.. مصادر تكشف عن امكانية التأجيل في ظل توتر اوضاع المنطقة# الكهرباء تؤكد انقطاع إمدادات الغاز بشكل كامل، وتتهم الجانب الايراني بالاخلال بالعقد المبرم مع