ضغوطات تمارسها اطراف سياسية لعرقلة التعديل الوزاري!

حديث عن ضغوطات تمارس لعرقلة الملف بدعوى انتفاء حاجته وضيق الوقت





يجري عن ضغوطات تمارسها قوى واطراف سياسية لعرقلة بحجة انتفاء حاجته وضيق الوقت, يأتي هذا بينما يؤكد أخرون ضرورة انهاء حالة التصارع في ظل المتغيرات الاقليمية.. والتفاصيل