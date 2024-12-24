النفقات الحكومية... 13 مليون مواطن يعتمدون على الراتب الحكومي

بين موظف ومتقاعد ومستفيد .. 13 مليون يعتمدون على الراتب الحكومي





ملياراتٌ هي حجمُ النفقاتِ الحكوميةِ على القطاعاتِ المرتبطةِ بها, تتوزعُ بين المشاريعِ المنفذة والاعدادِ الهائلةِ من والمتقاعدين وذوي الرعايةِ الاجتماعية, وسطَ دعواتٍ للاعتمادِ بتأمينِها على مصادرَ اقتصاديةٍ جديدة ، تكونُ غيرَ نفطية،، المزيد مع