الكهرباء مهددة بالإطفاء الشامل ومخالفات عقود الخطوط الجوية.. تفاصيل كاملة في نشرة ظهيرة السومرية

-السوداني يوجه بالإسراع في حسم تحقيقات مخالفات عقود شركة الخطوط الجوية، واتخاذ الإجراءات بحق المقصرين- بعد توقف ضخ الغاز.. محطات التوليد مهددة بالاطفاء الشامل، والكهرباء تتهم طهران بخرق مع- في الديوانية.. متنفذون فاسدون يسوقون محاصيل مستوردة تحت مسمى المحلية.. والنتيجة خسائر فادحة بخزينة- قسد تسيطر بالكامل على محيط سد تشرين.. والمبعوث الاممي يحذر من عواقب استمرار الصراع بشمال