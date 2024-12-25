في نشرة السومرية.. انطلاق احتفالات أعياد الميلاد في العالم ومثلها تحت القصف في غزة

- رئيسا الجمهوريةِ والوزراء يهنئانِ المكونَ المسيحي باعيادِ الميلادِ المجيد .. المناسبة ُ فرصةٌ لمواجهةِ التحدياتِ وتعزيزِ التآخي- اجراسُ الكنائسِ في ُتقرعُ ايذانا بالاحتفالات ,, امنياتٌ ممزوجة ٌ بتحقيقِ الامنِ والسلامِ والتلاحمِ بين- على دوي القصف .. مسيحيو غزة يقيمون قداسَ عيدِ الميلاد ويدعون لوقفِ العدوان الصهيوني المستمرِ على القطاع- تُقلُ سبعةً ً وستين راكبا .. مصرعُ ثلاثين شخصا في تحطمِ ِ طائرةِ نقل مدنيةٍ انطلقت من اذربيجان الى كازاخستان