أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. مشاريع فك الاختناقات واستضافة محافظ البنك المركزي

- عقب اطلاق حزمة جديدة لمشاريع فك الاختناقات.. يؤكد: النهضة الخدمية مستمرة في والمحافظات- بسبب استمرار تباين سعر الصرف.. المالية النيابية تحضر لاستضافة محافظ البنك المركزي في- توقف المحادثات بين الحزبين الحاكمين في الاقليم.. والاتحاد الوطني يصر على الظفر بكرسي الرئاسة- توتر واضطراب في .. كمين يوقع قتلى من عناصر .. واحتجاجات تعقب اعتداء على مقام علوي