ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. التحذيرات الحكومية بشأن سجون سوريا والصلاة الموحدة

*السوداني يحذر من مخاطر الاخلال بأمن سجون سوريا.. ومصادر تؤكد تركيز الوفد على ضبط الحدود خلال مباحثاته*تلبية لدعوة السيد الصدر.. أنصار التيار الوطني الشيعي يؤدون الصلاة الموحدة في الذكرى السنوية لإقامة اول صلاة*لجنة الخدمات تكشف عن معارضة حزبية لأنشاء ادارية خارج .. وتنتقد الكلف الباهظة للمجمعات السكنية*بمشاركة خمس وعشرين مقاتلة.. الكيان الصهيوني يشن هجوما هو الاعنف على اليمن مستهدفا مطار صنعاء وموانئ الحديدة