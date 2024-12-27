نشرة السومرية.. قلق من خطر الدواعش بسجون سوريا والعراق يخسر ثمانية آلاف ميغاواط بفعل توقف الغاز

# قلق من خطر الدواعش في سجون .. يتحرك لضمان امنه، ويعلن استعداده لمواجهة اية تهديدات# اقامة صلاة موحدة ببغداد وعدد من المحافظات.. انصار يلبون دعوته بالذكرى السنوية لاحياء اول صلاة# استمرار العمل بمشروع محطة كربلاء للطاقة الشمسية، والكهرباء تعلن خسارة ثمانية آلاف ميغاواط بفعل توقف الغاز# ضبط كميات كبيرة من المخدرات اخفيت بطريقة مبتكرة.. والاطاحة بعصابتين تتاجران بالاطفال حديثي الولادة