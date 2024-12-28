خسائر العراق النفطية وتوتر أمني في سوريا.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- 500 الف برميل نفط يوميا خسائر نتيجة توقف صادرات كردستان، ومختصون يحملون حكومة الاقليم المسؤولية- شمال ينتفض بوجه الحكومة المحلية.. تصعيد الاحتجاجات على وقع سوء الخدمات وتفشي البطالة- توتر امني في بعض مناطق .. والمبعوث الاممي يدعو لوقف أعمال العنف واستعادة الوحدة والسيادة- غارات اميركية بريطانية تستهدف صنعاء مجددا.. وبرنامج الاغذية يعلق مساعدات الى بعد اصابة احد افراده