النشرة المسائية.. بيئة نينوى تستجيب لتقرير السومرية وتلاحق "سمنت بادوش" والسوداني يقود ثورة صحية

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 29 كانون 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# مطالباتٌ للاقليم بتقديمِ ضماناتٍ بشأنِ استئنافِ تصديرِ نفطِه وتساؤلاتٌ عن مدى قدرةِ على الزامِه بتطبيقِها



#السوداني يقودُ ثورةً شاملةً لتغييرِ الواقعِ الصحي تشملُ افتتاحَ مستشفياتٍ ومراكزَ ومصانعَ للادوية



# استجابةً لما عرضته .. بيئةُ تلاحقُ معملَ سمنتِ قانونيا لمخالفتِه الضوابط

#خلافا لرؤيةِ الحكومة .. علاماتُ استفهامٍ تدورُ حول زياراتٍ غيرِ معلنةٍ لشخصياتٍ سياسيةٍ لدولِ الجوار# مطالباتٌ للاقليم بتقديمِ ضماناتٍ بشأنِ استئنافِ تصديرِ نفطِه وتساؤلاتٌ عن مدى قدرةِ على الزامِه بتطبيقِها#السوداني يقودُ ثورةً شاملةً لتغييرِ الواقعِ الصحي تشملُ افتتاحَ مستشفياتٍ ومراكزَ ومصانعَ للادوية# استجابةً لما عرضته .. بيئةُ تلاحقُ معملَ سمنتِ قانونيا لمخالفتِه الضوابط