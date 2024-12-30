ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. لقاء السوداني والمالكي وتأمين الرواتب واستجوابات البرلمان

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الاثنين 30 كانون 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- لقاء والمالكي ينهي جدل الخلاف بينهما.. والمشهداني يكشف عن طلب امريكي بحصر السلاح بيد



- اللجنة القانونية تؤكد جاهزية ملفات الاستجواب.. والكشف عن توجه نيابي لتمرير الوزاري المرتقب



- نافية وجود نقص في السيولة.. المالية تؤكد تأمين رواتب وتشير لالتزامها بمواعيد التمويل



- وتتابعون.. منتسب يتعرض لاعتداء اثناء الواجب يسبب له شللا نصفيا.. ويطرق ابواب وزارته دون جدوى

- لقاء والمالكي ينهي جدل الخلاف بينهما.. والمشهداني يكشف عن طلب امريكي بحصر السلاح بيد- اللجنة القانونية تؤكد جاهزية ملفات الاستجواب.. والكشف عن توجه نيابي لتمرير الوزاري المرتقب- نافية وجود نقص في السيولة.. المالية تؤكد تأمين رواتب وتشير لالتزامها بمواعيد التمويل- وتتابعون.. منتسب يتعرض لاعتداء اثناء الواجب يسبب له شللا نصفيا.. ويطرق ابواب وزارته دون جدوى