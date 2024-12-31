نشرة السومرية.. مدن العراق تستعد لاستقبال 2025 وتطبيق نظام "أسيكودا" يبدأ غداً

# مدن البلاد تستعد لاستقبال العام الجديد.. والامنيات تتركز على دوام والاستقرار، وتقديم الخدمات والاعمار# لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. يبدأ تطبيق نظام أسيكودا لأتمتة العمليات الجمركية# الحفاظ على املاك تنهي تقريرها.. اكثر من 36 الف عقار متجاوز عليها، وفساد يتسبب بهدر المليارات# في .. مقتل عائلة كاملة مكونة من ثمانية افراد.. واجهزة تلقي القبض على الجناة