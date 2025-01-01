اليكم ملفات نشرة الظهيرة.. الإصابات المسجلة في الاحتفالِ برأسِ السنة والاستجوابات في البرلمان

*العراقيون يستقبلون العامَ الجديدَ بتفاؤل.. الامنُ والاستقرارُ، وتقديمُ الخدماتِ والاعمارُ اهمّ ُ الامنيات*بينها وفياتٌ وحالاتٌ خطرة.. الصحةُ تعلنُ حصيلة َ الإصاباتِ المسجلةِ خلال ليلةِ الاحتفالِ برأسِ السنةِ*استضافاتٌ واستجوابات.. البرلمانُ يحّضرُ لفصلِه التشريعي الجديد.. والقوانينُ المعطلةُ اهمّ ُاولوياتِه*اكثرُ من ثلاثين شهيدا وجريحا.. غزة تبدأُ ُعامَها الجديدَ بمجازرَ صهيونيةٍ، وُشحُ الغذاءِ يهددُ سكانَها