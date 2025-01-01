نشرة السومرية.. استبعاد نيابي لتأجيل موعد الانتخابات والمنافذ والكمارك تدشنان أنظمة الاتمتة الحديثة

#العراقيون يستقبلون العامَ الجديدَ بامنياتِ الامنِ والاستقرار .. والالعابُ الناريةُ تعكرُّ صفوَ الاحتفالات# استبعادٌ نيابيٌ لتأجيلِ موعدِ الانتخاباتِ التشريعية .. وقوانينُ مؤجلة ٌ تنتظرُ صفقةَ السلةِ الواحدةِ في#لتسهيلِ دخولِ البضائعِ ... المنافذ ُ والكماركُ تدشنانِ أنظمةَ الأتمتةِ الحديثةِ وانشاءُ نظامٍ مركزيٍ لمراقبتِها# العامُ الجديدُ ُيطلُّ على بمجازرَ صهيونية .. والمجاعةُ تتغلغلُ في مخيماتِ النزوح