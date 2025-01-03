غضب واسع بعد تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي: انتهاك لحقوق الانسان‎

في خطوة اثارت الكثير من علامات الاستغراب والاستفهام بين النشطاء سلمت السلطاتُ في معارضا كويتيا كان قد دخل البلادَ بجوازِ سفر بريطاني خاص باللاجئين.ماذا قال بعض الناشطين في هذا الشأن لكادر السومرية؟ تابعوا هذا التقرير!