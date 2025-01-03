استجوابات ومفاوضات تشكيل حكومة كردستان تتصدر عناوين نشرة السومرية

نيوز – محلي

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم 3 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.

-لجنة النزاهة تقدم جملة طلبات لاستجواب مسؤولين حكوميين.. وتحذر من محاولات التسويف والمماطلة -الاسبوع المقبل.. مفاوضات الحزبين الكرديين بشأن تشكيل الحكومة.. المفاوضات تتركز على الشراكة وتوزيع المناصب -اقامة فعاليات ببغداد والمحافظات استذكارا لقادة النصر.. والمشاركون يشيدون بمواقف القادة بمحاربة الارهاب -غارات صهيونية تستهدف معامل الدفاع بريف حلب الشرقي.. وجيش الاحتلال يسيطر على اكبر سدود السوري

