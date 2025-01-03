السبّ على مواقع التواصل... وعقوبته في القانون العراقي!

في زمن السوشيال ميديا، وفي ظلّ عدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية تكثر دعاوى التشهير والإساءة لدى المحاكم







يجوز الصلح في هذا النوع من الجرائم إلاّ إذا وقعت على مكلّف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه او لسببه جريمة التشهير والاساءة يترتب عليها حكما عندما تطال الأضرار الشخص المستهدف منها



تندرج جريمة التشهير والإساءة ضمن جرائم القذف والسّب يُعاقب عليها وفقا للمواد (433) و (434) من قانون العقوباتيجوز الصلح في هذا النوع من الجرائم إلاّ إذا وقعت على مكلّف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه او لسببه جريمة التشهير والاساءة يترتب عليها حكما عندما تطال الأضرار الشخص المستهدف منها

أنواع الدعاوى



الدعاوى المتعقلة بالتصريحات الإعلامية والمنشورات تُقام في محاكم التحقيق أمّا قضايا التعويض فتُبتُّ في محاكم البداءة.



الاستعانة بالخبراء تتم في الدعاوى التي تحتاج إلى تقديم خبرة في حال كان من غير الواضح وجود إساءة أو تشهير بحسب المادة (434) من قانون العقوبات السبّ هو رمي الغير فيما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة في حال وقع السبّ بطريقة النّشر في الصحف أو المطبوعات أو إحدى طرق الإعلان الأخرى عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً