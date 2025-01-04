البرلمان العراقي في صراع: هل ستنجح محاولات تعديل قانون الانتخابات؟

بعد الدائر عن تعديل قانون الانتخابات، علت أصوات بعض النّواب الرافضة لهذا والمطالِبة بضرورة البقاء على النظام الديمقراطي. وذلك رغم التأييد الخجول من أصحاب الاقتراح.التفاصيل في هذا التقرير من .