ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. الخلافات تعيق البرلمان وخطورة "كثرة" السيارات على البيئة

- السوداني يؤكدُ انه لامجالَ لربطِ الاحداثِ السوريةِ بشأنِ العراقِ الداخلي والمشهداني يدعو لمغادرةِ عقليةِ المعارضةِ ببناءِ- الخلافاتُ السياسيةُ ُتعيقُ الاداءَ التشريعي .. انتقاداتٌ لعملِ الدورةِ الحاليةِ للبرلمانِ ونوابٌ يعزون الاسبابَ للقوانينِ الجدلية- قارعةً ناقوسَ الخطر .. اعدادُ السياراتِ والمولداتِ تلوثُ هواءَ البلاد ,, واطباءُ يحذرون من امراضٍ رئويةٍ وسرطانية- بكلماتٍ مؤثرة .. طفلة ُ تودعُ جثمانَ ابيها الشهيد , ومندوبُ فلسطين في الاممِ يجهشُ بالبكاءِ بعد الحديثِ عن غزة