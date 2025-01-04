انتقادات تطال اداء دورة البرلمان الحالية.. ونواب يرمون الكرة بملعب الاتفاقات السياسية‎

الخلافات السياسية، العنوان الابرز الذي رافق عمل البرلمان، بعد استمرار ازمة رئاسته لعام تقريبا، بينما اطاحت القوانين الجدلية بعدد كبير من جلساته، وهو ما دفع نوابا سابقين لتوجيه اسهم الانتقاد لادائه.ويبرر نواب حاليون تلكؤ عمل بعدة اسباب، ابرزها ادراج القوانين المهمة على جدول الاعمال دون عليها سياسيا.