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انتقادات تطال اداء دورة البرلمان الحالية.. ونواب يرمون الكرة بملعب الاتفاقات السياسية‎

خاص السومرية

2025-01-04 | 12:52 2025-01-04T12:52:00+00:00
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انتقادات تطال اداء دورة البرلمان الحالية.. ونواب يرمون الكرة بملعب الاتفاقات السياسية‎

المصدر:
السومرية
51 مشاهدة

انتقدت جهاتٌ سياسيةٌ عديدةٌ اداء البرلمان بدورته الحالية، في ظل ما شهده من تلكؤ من ناحية الرقابة والتشريع، فيما يرمي الكرة بملعب الخلافات السياسية التي اوقفت تمرير العديد من القوانين.

الخلافات السياسية، العنوان الابرز الذي رافق عمل البرلمان، بعد استمرار ازمة رئاسته لعام تقريبا، بينما اطاحت القوانين الجدلية بعدد كبير من جلساته، وهو ما دفع نوابا سابقين لتوجيه اسهم الانتقاد لادائه.

ويبرر نواب حاليون تلكؤ عمل المجلس بعدة اسباب، ابرزها ادراج القوانين المهمة على جدول الاعمال دون الاتفاق عليها سياسيا.
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