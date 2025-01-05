زيارة السوداني لطهران وإطلاق نار داخل كلية أهلية.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الأحد 5 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- السوداني يزور الاربعاء المقبل.. والزيارة تتضمن بحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة



- جلسة استثنائية لتمديد عمل مجلس المفوضين، ونواب يحذرون: عدم التمديد قد يتسبب بتأجيل



- اصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار في الاهلية، والامن يعتقل المنفذ



- بمراتب متقدمة في سوق العقارات الاغلى عربيا.. ومختصون ينتقدون غياب التخطيط ببناء المجمعات

- السوداني يزور الاربعاء المقبل.. والزيارة تتضمن بحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة- جلسة استثنائية لتمديد عمل مجلس المفوضين، ونواب يحذرون: عدم التمديد قد يتسبب بتأجيل- اصابة ثلاثة اشخاص باطلاق نار في الاهلية، والامن يعتقل المنفذ- بمراتب متقدمة في سوق العقارات الاغلى عربيا.. ومختصون ينتقدون غياب التخطيط ببناء المجمعات