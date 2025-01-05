الخلافات السياسية تفشل الجلسة الاستثنائية لتمديد عمل مجلس المفوضين‎

خاص السومرية

اثارت دعوة تمديد فترة عمل المفوضية انقساما حادا بين الكتل السياسية، الامر الذي تسبب بفشل انعقاد الجلسة الاستثنائية التي كان من المؤمل ان يصوت فيها على التمديد الثالث.

