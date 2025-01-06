برلمان بلا إنجازات.. التلكؤ والصراعات تهدد الثقة بالعملية السياسية في العراق‎

ويعتقد أخرون أن ما يضعه المواطن من مؤشرات على دور سيؤدي لاهتزاز الثقة بالعملية السياسية، وذلك أمر تتضح اثاره في النيابية المقبلة التي يُتوقع أن تكون نسب المشاركة فيها ضئيلة.وتؤكد الأوساط الشعبية عدم التماسها لنتائج مثمرة من قبل بدورته الحالية التي انقضت ثلاث سنوات منها، امر علله مراقبون بانشغال القوى السياسية التي تسعى لتحقيق المصالح الحزبية دون الشعبية.