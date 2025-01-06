العراق رابع عربيًا في ارتفاع أسعار العقارات وسط أزمة سكن خانقة‎

ازمة سكن تضرب البلاد، مشاريع للوحدات السكنية لا تفي بالغرض، يقابلها ارتفاع كبير بالاسعار، ما جعل يحتل المرتبة الرابعة في العقارات من بين اربع عشرة عربية.مليونا وحدة سكنية هي حاجة لتحقيق الاكتفاء، حسب التي تنتظر نتائج التعداد السكاني للوصول للرقم الفعلي.