الغاء منصة الدولار.. مخاوف من عودة الارتفاع والتهريب‎

مخاوف اقتصادية تُرافق قرار إلغاء منصة .. ومراقبون يدعون لمراقبة الاموال الخارجة.

تتخوف جهات اقتصادية عدة من ارتفاع اسعار الصرف والتهريب الذي سيرافق الغاء منصة من قبل البنك المركزي، قرارٌ وصفه كثيرون بغير المدروس خاصة وانه سيؤثر على التجار الصغار والمواطنين.. التفاصيل مع الخبراء في هذا التقرير من .