في نشرة ظهيرة السومرية.. ذكرى عيد الجيش وشكاوى استغلال أصحاب المولدات

- في التأسيس.. رئيسا الجمهوريةِ والوزراءِ يهنئانِ الجيشَ العراقي، والصدر يدعو لحصرِ السلاح بيدِ القواتِ الرسمية- تعهدٌ نيابيٌ بزيادةِ تخصيصاتِ الجيشِ ورفعِ قدراتِه، وجرحى القواتِ المسلحةِ يطالبون بتعديلِ قانونِ التقاعدِ الخاصِ بهم- تصلُ الى عشرين الفَ دينار.. اصحابُ المولداتِ يستغلون المواطنَ بتسعيرةِ الامبير وانتقاداتٌ لضعفِ الإجراءاتِ بحقِ المخالفين- مقتلُ واصابة عشرةِ مستوطنين في الضفةِ الغربيةِ باطلاق نارٍ على حافلة .. والمهاجمون يتمكنون من الفرارِ بعد تنفيذِ العملية