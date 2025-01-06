الأعرجي: لا وجود لرسائل أميركية بحل الحشد.. حصر السلاح جزء من البرنامج الحكومي

وقال الأعرجي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه : “لا توجد أي رسائل أميركية تطالب بحل الحشد الشعبي، والحكومة ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا جزء من برنامجها الذي حصل على موافقة جميع الأطراف السياسية”.وأضاف الأعرجي أن الحشد الشعبي يمثل فضلًا كبيرًا على العراقيين، موضحاً أن الحشد اليوم منضبط أكثر من جهات أخرى.الفصائل المسلحة ومستقبلهاوعن مستقبل الفصائل المسلحة، قال الأعرجي: "المهمة انتهت بالنسبة لفصائل المقاومة، وقد نحتاجها بعد سنة أو لا نحتاجها، لكن غالبية قوى الإطار التنسيقي تقف مع نزع سلاح الفصائل المسلحة، والانسحاب من بعض المناطق التي تسيطر عليها، مثل جرف الصخر، سيكون عاجلاً أم آجلاً”.الأعرجي أشار إلى أن الحاكمية الشيعية في خطر حتى لو لم تكن هنالك فصائل مسلحة، مؤكداً أن استمرار عن تغيير النظام في يعد فتنة خطيرة.وعن تحديات المخدرات التي تواجه العراق، أكد الأعرجي أن غالبية المخدرات التي تدخل البلاد تأتي عبر الحدود السورية.