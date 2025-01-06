كسر النصاب سيناريو يتكرر في جلسات البرلمان‎.. فيديو

خاص السومرية

كسر النصاب نهج اتخذته بعض الكتل السياسية للاعتراض او رفض القوانين وهو ما انعكس على عمل مجلس النواب بعد انتهاء عدد ليس بالقليل من جلساته بالتاجيل.. نواب اكدوا ان تكرار هذا السيناريو وارد في الفصل المقبل مع وجود القوانين الجدلية.