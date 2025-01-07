نشرة السومرية.. الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين وفوضى الاستثمار تخنق معالم بغداد

# مع بداية الفصل النيابي الجديد.. تستعد لعرض تقريرها الخاص بمتابعة ملفات الفساد في مؤسسات# فوضى الاستثمار تخنق معالم .. بناية شاهقة تحجب مئذنة جامع المحمدية، والاهالي ينتقدون سوء التخطيط العمراني# الاستقطاعات تثقل كاهل المتقاعدين.. الشريحة الاكبر في البلد تشكو من الاستقطاع الاجباري وتطالب الحكومة بانصافها# استرداد ثمانية تجار مخدرات مطلوبين من الكويت، والاطاحة بمرتكبي جريمة حرق صاحب محل بمنطقة "الدولعي"