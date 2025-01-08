أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. السوداني في طهران ومعاناة مراجعة المرور وفيضان الديوانية

- يؤكدُ رفضَ لغةِ التهديدِ واستخدامَها ضد الدولِ بالمنطقة ,, وبزشكيان يعلنُ استمرارَ التعاونِ الامني مع- توقفُ النظامِ الالكتروني في دوائرِ المرورِ يثيرُ سخطَ المراجعين .. المعاملاتُ تتأخرُ لساعاتٍ والحلولُ تقتصرُ على الوعود- مستنقعاتٌ من الاوحالِ وبركُ مياهٍ متجمعة,, الامطارُ تعكسُ الواقعَ الخدمي المتردي في والاهالي يستغيثون- جثثُ الشهداء تملءُ مستشفياتِ .. مجازرُ جديدة ٌ للاحتلالِ الصهيوني والمقاومةُُ ترفعُ وتيرةَ عملياتِها بعدة محاور