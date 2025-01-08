نشرة السومرية.. زيارة السوداني لإيران وتمديد ولاية أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاربعاء 8 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• القضاءُ يمددُ ولايةَ أعضاءِ مجلسِ مفوضيةِ الانتخاباتِ لسنتين ويتركُ بابَ الرؤيةِ السياسيةِ للبرلمان



• انتقاداتٌ نيابية ٌ لتأخرِ وصولِ جداولِ الموازنة .. وحلحلة ٌ سياسية ٌ لتسويةٍ ماليةٍ مع الاقليم



• عقدةُ "النظامِ الالكتروني" في دوائرِ المرورِ تثيرُ غضبَ المراجعين لتأخرِ انجازِ معاملاتِه

• السوداني يفتحُ حقيبةَ الملفاتِ مع المسؤولين الايرانيين ابرزُها تعزيزُ الاستقرارِ في وتوحيدُ المواقف• القضاءُ يمددُ ولايةَ أعضاءِ مجلسِ مفوضيةِ الانتخاباتِ لسنتين ويتركُ بابَ الرؤيةِ السياسيةِ للبرلمان• انتقاداتٌ نيابية ٌ لتأخرِ وصولِ جداولِ الموازنة .. وحلحلة ٌ سياسية ٌ لتسويةٍ ماليةٍ مع الاقليم• عقدةُ "النظامِ الالكتروني" في دوائرِ المرورِ تثيرُ غضبَ المراجعين لتأخرِ انجازِ معاملاتِه