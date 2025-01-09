نشرة السومرية.. البرلمان العراقي يفتتح الاحد فصله الجديد ولبنان ينهي ازمة الرئيس

# اللبناني ينتخب جوزيف عون رئيسا للجمهورية.. وينهي ازمة شغور امتدت لاكثر من عامين# في الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيسها.. السوداني يشيد بدور اجهزة الشرطة ويؤكد المضي بدعمها بالمعدات والأسلحة# يبدأ فصله الجديد بعقد جلستين يومي الاحد والاثنين.. وجدول اعمال الجلستين يخلو من القوانين الجدلية# اللامي تؤشر الفقرات التعديلية للاحوال الشخصية.. وتكشف عن دخول قانون العنف الاسري دوامة الجدل السياسي