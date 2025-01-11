البرلمانات الاسيوية تجتمع في بغداد وتناقش القضية الفلسطينية

بمشاركة ثلاث عشرة احتضنت العاصمة اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية والتي ناقشت مشاريع قرارات أبرزها القضية الفلسطينية.وشهد الاجتماع مناقشة قضايا أخرى تتعلق بالتنمية والاقتصاد نظرا لاهمية تلك الملفات في ظل المتغيرات المتسارعة، اما عن غياب التطورات السورية فقد أكد المشاركون ان التي تطرح يتم الاعداد لها قبل فترة.