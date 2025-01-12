تابعوا في نشرة ظهيرة السومرية.. تعديل قانون التقاعد ونيجيرفان بارزاني في بغداد

- مع انطلاق فصله الجديد.. يعقد اولى جلساته.. وتعديل قانون التقاعد ابرز الفقرات- عقب يوم من البيان الغاضب.. رئيس اقليم في للقاء كبار المسؤولين وبحث الملفات العالقة- غرامات عشوائية وتجاوزات لفظية، سائقو المركبات يشكون من تعامل عناصر المرور ويطالبون بوضع رقابة عليهم- ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس انجلوس الى ستة عشر قتيلا.. والنيران تمتد الى مساحات شاسعة في