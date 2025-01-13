ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. السوداني إلى بريطانيا وأزمة رواتب كردستان وحرائق لوس أنجلوس

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- السوداني يبدأ زيارة الى بريطانيا يلتقي خلالها الملك تشارلز.. الزيارة تتضمن توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم



- ينفي وجود موقف سياسي تجاه رواتب الاقليم، والبرلمان يسجل اخفاقا جديدا بادائه التشريعي



- توجيه بنصب سبع وسبعين محطة توزيع لتحسين جودة الطاقة.. والآراء الشعبية تستبعد حل ازمة الكهرباء



- بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة في لبنان.. وانحسار المنافسة بين ميقاتي ونواف



- حصيلة حرائق لوس انجلوس تسجل ارتفاعا جديدا.. والجيش الاميركي يتلقى اوامر بالانتشار لمجابهة الكارثة

- السوداني يبدأ زيارة الى بريطانيا يلتقي خلالها الملك تشارلز.. الزيارة تتضمن توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم- ينفي وجود موقف سياسي تجاه رواتب الاقليم، والبرلمان يسجل اخفاقا جديدا بادائه التشريعي- توجيه بنصب سبع وسبعين محطة توزيع لتحسين جودة الطاقة.. والآراء الشعبية تستبعد حل ازمة الكهرباء- بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة في لبنان.. وانحسار المنافسة بين ميقاتي ونواف- حصيلة حرائق لوس انجلوس تسجل ارتفاعا جديدا.. والجيش الاميركي يتلقى اوامر بالانتشار لمجابهة الكارثة