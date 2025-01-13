ملف رواتب المتقاعدين يتصدر عناوين نشرة السومرية المسائية

# الى بريطانيا.. الزيارة تتضمن لقاء تشارلز وكبار المسؤولين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم# يمدد لمجلس المفوضين وينهي قراءة تعديل الموازنة.. وتقدم يعلق مشاركته بالجلسات لحين ادراج العفو العام# بعد الجدل الذي اثير حوله.. استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة واحد بالمئة من الرواتب وبأثر رجعي# بعد فوزه باغلبية الاصوات.. الرئيس اللبناني يكلف القاضي نواف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة