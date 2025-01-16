تتابعون في نشرة ظهيرة السومرية.. الاتفاقات العراقية البريطانية والإعلان الرسمي لوقف القتال في غزة

-بعد اكثر من عام وثلاثة اشهر من العدوان.. الاعلان رسميا عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة- وبريطانيا يوقعان اتفاقيات تخص القطاعين العام والخاص.. والسوداني يدعو لترجمة الاتفاقيات إلى أفعال- موجة استغراب يثيرها تعديل قانون الجوازات، يسمح للمتقاعدين من المناصب العليا وعوائلهم بالاحتفاظ بجوازات دبلوماسية- نواب يستبعدون اجراء تغيير وزاري بسبب رفض الكتل، وتشكيك بجدية في المضي بملف استجواب المسؤولين