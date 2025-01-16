نشرة السومرية.. انتقادات حادة تطال تعديل قانون الجوازات ووفد كردي يبحث الملفات العالقة في بغداد

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية 16 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# خلال لقائه وفد البنك الاوروبي.. السوداني يقترح إنشاء مجموعة عمل لتحديد أولويات مشاريع إعادة الإعمار والتنمية



# انتقادات شعبية حادة تطال تعديل قانون الجوازات.. مواطنون يستغربون منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم



# تشكيل فرعية نيابية لمتابعة ملف مستحقات الإقليم.. ووفد كردي يزور قريبا لبحث المسائل العالقة

# اتفاق رسمي لوقف العدوان على غزة.. الاتفاق يشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية وادخال المساعدات وتبادل الاسرى# خلال لقائه وفد البنك الاوروبي.. السوداني يقترح إنشاء مجموعة عمل لتحديد أولويات مشاريع إعادة الإعمار والتنمية# انتقادات شعبية حادة تطال تعديل قانون الجوازات.. مواطنون يستغربون منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم# تشكيل فرعية نيابية لمتابعة ملف مستحقات الإقليم.. ووفد كردي يزور قريبا لبحث المسائل العالقة