من الأسرى إلى الجثامين والرفات... تفاصيل إتفاق وقف اطلاق النار في غزة!

يشمل اتفاق وقف اطلاق النار في ثلاث مراحل تبدأ بوقف مؤقت للعمليات العسكرية، وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية، وصفقة تبادل للاسرى، وذلك على دفعات، وصولا الى تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!