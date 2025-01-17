انتقادات لاذعة بسبب تعديل قانون الجوازات: انشغال بامتيازات المسؤولين وتجاهل لحياة المواطنين

استياء كبير من دور بدورته الحالية التي تعد اكثر الدورات تعطيلا لتشريع القوانين المهمة، في حين تعتبر هذه الدورة الاكثر اثارة للاستهجان بعد اصدار تعديل قانوني يتيح للمسؤولين الحصول على جوازات دبلوماسية مدى الحياة.معنيون بهذا الشأن يتحدثون إلى في هذا التقرير!