انتقادات واسعة بسبب تعديل قانون منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم

أعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من تعديل قانون الجوازات الذي يقضي بمنح الجواز الدبلوماسي لعوائل السياسيين حتى بعد تقاعدهم. وأكد كثيرون أن هذا القرار يعمق الفوارق الاجتماعية، لا سيما في ظل معاناة غالبية المواطنين للحصول على جواز سفر اعتيادي. وقد اعتبر البعض أن هذا يساهم في زيادة التمييز الاجتماعي ويخلق أكبر بين طبقات .موطنون يبدون اراءهم في هذا التقرير من السومرية!