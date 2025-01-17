أسباب التهاب المسالك البولية.. هل النساء أكثر عرضة للإصابة؟

العلاج الأكثر قبولًا ورواجًا لمعالجة التهابات المسالك البولية هو المضادات الحيوية، لكن بعض التدابير التي من السهل اتخاذها من شأنها تقليص احتمالات العدوى والإصابة بالتهابات المسالك البولية من البداية.لا تظهر أعراض التهاب المسالك البولية بشكل واضح لدى كل من يُصاب بالمرض، إنما يظهر عند معظم المصابين في الغالب عَرَض واحد أو اثنان، فرح تكشف الأعراض الأكثر شيوعا لمعرفة ان كنت مصابا:- حاجة قوية ومتواصلة للتبول.- إحساس بالحَرق عند التبول.- نزول البول بكميات صغيرة.- وجود دم في البول أو بول عكر ذو رائحة قوية جدًا.- وجود جراثيم في البول.وبينت أن أعراض التهاب المسالك تظهر حسب نوع الالتهاب، بعض الأعراض مميزة، أما البعض الآخر نادر ويصيب أشخاص دون غيرهم.1. أعراض التهاب الحُوَيْضَة والكلية الحاد:آلام في الظهر.قشعريرة.ارتجاف.الغثيان.القيء.الحمّى.2. أعراض التهاب المثانة:- هبوط درجة حرارة الجسم إلى مستويات غير طبيعية.- ضغط في منطقة الحوض.- شعور بعدم الراحة في أسفل البطن.- الحاجة إلى التبول المتكرر والألم.3. أعراض التهاب الإحليل:- الحَرْق عند التبول.- آلام شديدة عند التبول.وعن أسباب التهاب المسالك البولية، بينت مراحل تكون الاصابة والأشخاص الأكثر عرضة للاصابة بالالتهابات: بدايةً، دخول جراثيم إلى الجهاز البولي من خلال الإحليل، ثم تبدأ بالتكاثر.وقالت فرح ان :المسبب الرئيسي لالتهاب المثانة في معظم الحالات هي جرثومة الإشريكية القولونية، وهذا النوع من البكتيريا موجود في الجهاز الهضمي والأمعاء".وأضافت الخياط: "هنالك أشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالتهابات المسالك البولية، اذ يصيب النساء أكثر من الرجال".حوالي نصف الإناث يُصبن بالتهابات المسالك البولية في مرحلة من مراحل حياتهم، وبعضهن يُصاب بالالتهاب أكثر من مرة واحدة.السبب الرئيسي لذلك هو المبنى التشريحي لجسم الأنثى، حيث أن الإحليل في جسم الأنثى أقصر منه في جسم الذكر، مما يجعل المسافة التي يتعين على البكتيريا أن تقطعها من أجل الوصول إلى المثانة أقصر.أحيانا بلوغ سن اليأس أو سن انقطاع الحيض، تُصبح التهابات المسالك البولية أكثر شيوعًا، لأن الأنسجة تُصبح أرقّ وأضعف بسبب فقدان هُرمون الإستروجين.هناك بعض الأمراض المسببة لالتهاب المسالك البولية، بحسب ما قالته فرح الخياط:- اضطرابات المسالك البولية، مثل: حصى الكلى.- مرض السكري.- الأمراض المزمنة الأخرى التي يمكن أن تعيق عمل الجهاز المناعي.- الاستخدام المطول للقثاطير في المثانة.المريض الذي يُعاني من التهابات المسالك البولية المتكررة، فقد يصف الطبيب المضادات الحيوية لفترة زمنية أطول أو برنامجًا علاجيًا ذاتيًا، بحيث يتناول المريض مضادًا حيويًا لبضعة أيام قليلة فور ظهور الأعراض المميزة لالتهاب المسالك البولية.تلقي التطعيمات فعال لتقليل إمكانية حصول التهاب البول المتكرر مازالت قيد البحث والدراسة ومن الممكن أن تكون حلًا ممكنًا في المستقبل.