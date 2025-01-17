نشرة السومرية.. الخلافات تعطل عمل البرلمان ودعوات لتنفيذ كامل اتفاقية وقف النار في غزة

# ينهي زيارته الى .. الزيارة شهدت توقيع خمسة وعشرين اتفاقا ومذكرة تفاهم بمجالات متعددة# الخلافات تعطل عمل .. مطالبات بتحرك رئاسته لضبط ايقاع الجلسات، والمشهداني يحمل الكتل المسؤولية# بعد المصادقة.. دعوات دولية للعمل على تنفيذ كامل لوقف إطلاق النار في .. واستعدادات لعملية تبادل الاسرى# في .. عون وماكرون يبحثان جهود تشكيل الحكومة وعودة الثقة.. وغوتيريش يتفقد قوات اليونيفيل في الجنوب