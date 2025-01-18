ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. لا ركود في سوق العقارات وتعديل الموازنة يصطدم بالاعتراضات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هدى حسين الممثلة المفضلة بمهرجان "جوي أووردز"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-513308-638727964136155198.jpg
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. لا ركود في سوق العقارات وتعديل الموازنة يصطدم بالاعتراضات
خاص السومرية
2025-01-18 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,899 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم السبت 18 كانون الثاني وتحديداً في الساعة 2:45م.
- مع قرب انعقاد جلسة التصويت.. تصاعد حدة الاعتراضات النيابية على تعديلات الموازنة المتعلقة بنفط الاقليم
- بعد قرار حصر شراء العقار بالمصارف.. مختصون ينفون تعرض سوق العقار للركود.. ويشيرون لأهمية القرار بمحاصرة
اموال
الفساد
- احتجاجا على وصفها بغير الرسمية.. منافذ الدفع الالكتروني تهدد بالإضراب.. وتوقعات بأزمة حادة ترافق صرف الرواتب
- حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في
غزة
.. وصفقة تبادل الاسرى تسري بدءا من يوم غد
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
تتابعون في نشرة ظهيرة السومرية.. الاتفاقات العراقية البريطانية والإعلان الرسمي لوقف القتال في غزة
06:27 | 2025-01-16
أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. 13 اتفاقية عراقية – بريطانية واستجواب وزير النفط واتفاق غزة
06:16 | 2025-01-15
أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. فساد يهدد عقارات المواطنين وإقالة محافظ ذي قار
06:32 | 2025-01-14
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. السوداني إلى بريطانيا وأزمة رواتب كردستان وحرائق لوس أنجلوس
06:16 | 2025-01-13
نشرة
ظهيرة
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البنك المركزي يصدر بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب
محليات
41.07%
03:04 | 2025-01-18
البنك المركزي يصدر بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب
03:04 | 2025-01-18
10 ملايين عراقي سيجوبون الشوارع ببطاقاتهم "الحائرة".. أزمة رواتب استثنائية الشهر الحالي
سياسة
21.11%
00:39 | 2025-01-18
10 ملايين عراقي سيجوبون الشوارع ببطاقاتهم "الحائرة".. أزمة رواتب استثنائية الشهر الحالي
00:39 | 2025-01-18
امطار وثلوج ليومين متتاليين.. استعدوا لتغيرات الطقس
محليات
20.69%
00:48 | 2025-01-18
امطار وثلوج ليومين متتاليين.. استعدوا لتغيرات الطقس
00:48 | 2025-01-18
انفجار في جانب الكرخ من بغداد
أمن
17.12%
04:58 | 2025-01-17
انفجار في جانب الكرخ من بغداد
04:58 | 2025-01-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
اخترنا لك
نفط الإقليم.. أصوات الاعتراضات داخل البرلمان تتعالى
02:12 | 2025-01-19
بالفيديو: ردود أفعال غاضبة تجاه قرار البنك المركزي
01:17 | 2025-01-19
النجباء تحسم الجدل بشأن حل الفصائل ونزع سلاح المقاومة
14:38 | 2025-01-18
حياة الأهالي في البصرة مهددة... ما قصة المخلفات الحربية؟
13:38 | 2025-01-18
اما دفع المستحقات أو لا مشاريع... مقاولو كركوك يحتجون!
11:36 | 2025-01-18
نشرة السومرية.. الاعتراضات تتصاعد على تعديلات الموازنة واقالات بالجملة في الديوانية
11:10 | 2025-01-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.