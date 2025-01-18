ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. لا ركود في سوق العقارات وتعديل الموازنة يصطدم بالاعتراضات

- مع قرب انعقاد جلسة التصويت.. تصاعد حدة الاعتراضات النيابية على تعديلات الموازنة المتعلقة بنفط الاقليم- بعد قرار حصر شراء العقار بالمصارف.. مختصون ينفون تعرض سوق العقار للركود.. ويشيرون لأهمية القرار بمحاصرة الفساد- احتجاجا على وصفها بغير الرسمية.. منافذ الدفع الالكتروني تهدد بالإضراب.. وتوقعات بأزمة حادة ترافق صرف الرواتب- حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في .. وصفقة تبادل الاسرى تسري بدءا من يوم غد