نشرة السومرية.. الاعتراضات تتصاعد على تعديلات الموازنة واقالات بالجملة في الديوانية

# قبل انعقاد الجلسة.. تصاعد حدة الاعتراضات على تعديلات الموازنة المتعلقة بنفط الاقليم، ونواب يستبعدون تمرير# اقالات بالجملة في .. اعفاء عدد من مدراء الدوائر الخدمية والمستشفيات لاسباب تتعلق بسوء الادارة وتردي الخدمات# استعدادا للزيارة الرجبية.. مدينة الكاظمية تستنفر لاستقبال الزوار.. واجهزة تباشر بخطة تأمين الزيارة# عشية دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ.. الاحتلال يكثف غاراته على .. وتنفيذ عملية طعن في تل ابيب