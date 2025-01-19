نفط الإقليم.. أصوات الاعتراضات داخل البرلمان تتعالى

كشفت النفط والطاقة النيابية عن وجود ملاحظات كثيرة على تعديلات المادة الثانية عشرة الخاصة بتصديرِ نفط الإقليم، أبرزها ضرورة انشاء شركة نفطية ترتبط بالحكومة.

قبيل ساعات من جلسة التصويت على تعديلات الموازنة الخاصة بنفط الاقليم، تتعالى اصوات الاعتراضات داخل خاصة مع وجود ملاحظات من قبل النفط حول انشاء شركة نفطية ترتبط بالحكومة الاتحادية.