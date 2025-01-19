نشرة السومرية.. البرلمان يفشل بتمرير تعديل الموازنة والجواز الدبلوماسي يشعل الغضب الشعبي

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 19 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#البرلمانُ يفشلُ في تمريرِ تعديلِ الموازنة .. والقوانينُ الجدليةُ تتصدرُ جدولَ اعمالِ جلسةِ الثلاثاء



#الجوازُ الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلِهم يُشعلُ الجدلَ ويفتحُ ابوابَ الانتقادات



#ترامب يستعدُ لحفلِ التنصيبِ رئيسا للولاياتِ المتحدة والوكالاتُ الامنية ُ تحذرُ من تهديداتٍ إرهابية

#مع سريانِ وقفِ اطلاقِ النار.. بدءُ عمليةِ تبادلِ الاسرى بين حماس والكيانِ الصهيوني ودخولِ المساعداتِ الى#البرلمانُ يفشلُ في تمريرِ تعديلِ الموازنة .. والقوانينُ الجدليةُ تتصدرُ جدولَ اعمالِ جلسةِ الثلاثاء#الجوازُ الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلِهم يُشعلُ الجدلَ ويفتحُ ابوابَ الانتقادات#ترامب يستعدُ لحفلِ التنصيبِ رئيسا للولاياتِ المتحدة والوكالاتُ الامنية ُ تحذرُ من تهديداتٍ إرهابية